Дзержинск, Нижегородская область, , 09:15 — REGNUM Нижегородское ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» (базовое предприятие боеприпасной отрасли страны) планирует сократить до 1 тыс. сотрудников.

ИА REGNUM напоминает, взрыв и пожар произошли на заводе имени Свердлова 31 августа прошлого года утром. В результате происшествия погибли пять человек, семеро пострадали. Позднее еще одна из пострадавших скончалась. Взрыв произошел при проведении работ по утилизации пехотных мин. Часть мин взрывом разбросало по территории предприятия, проводились работы по их поиску и обезвреживанию.

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О планируемых сокращениях сотрудников предприятия сообщил изданию «Коммерсантъ-Приволжье» осведомленный источник.

Отметим, число сотрудников завода составляет около 5 тыс. человек. В случае подтверждения информации о сокращении штата будут уволены около 20% работников.

Завод имени Свердлова является крупным поставщиком продукции для Минобороны РФ. Помимо взрывчатых материалов, оно производит шашки-детонаторы, кумулятивные заряды для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационные заряды для нефтегазовой отрасли.

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