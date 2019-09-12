Москва, , 09:19 — REGNUM Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12 130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Министерства труда, который 12 сентября рассмотрит рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщает «Российская газета».

Минимальная зарплата в России должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека и ежегодно изменяться в соответствии с тем, как меняется прожиточный минимум. При этом за основу берется ПМ за второй квартал предыдущего года, говорится в пояснении к документу.

Во втором квартале текущего года ПМ составил 12 130 рублей. Законопроект будет внесен в Государственную думу, если его поддержит РТК.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году МРОТ в России составляет 11 280 рублей. При доведении его до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в 12 130 рублей увеличение составит 850 рублей.

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