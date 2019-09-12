Берлин, , 09:09 — REGNUM Филиппо Перини назначен главным дизайнером европейского дизайн-центра Genesis Advanced Design Studio. Об этом сообщает пресс-служба Genesis.

Ранее Перини отвечал за дизайн моделей Lamborghini. Теперь он займется тем же самым, но уже с машинами Genesis (премиальный суббренд Hyundai).

«Богатый опыт Филиппо Перини, накопленный за время работы с европейскими премиальными брендами, делает его идеальной кандидатурой для того, чтобы возглавить Genesis Advanced Design Studio», — сообщил директор по дизайну Hyundai Люк Донкервольке.

Он добавил, что у Перини высокий уровень мастерства в интерпретации ключевой идентичности бренда.

Напомним, в июле 2019 года в России было 153 автомобиля марки Genesis, что на 3% больше, чем год назад.

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