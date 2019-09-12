Гавана, , 08:45 — REGNUM Россия и Куба будут сотрудничать в целом ряде промышленных отраслей. План реализации совместных программ и проектов уже согласован. Протокол о сотрудничестве по итогам заседания рабочей группы в Гаване, состоявшемся накануне, 11 сентября, был подписан заместителями министров промышленности России и Кубы Василием Осьмаковым и Хосе Гаспаром Альваресом.

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Так, стороны намерены сотрудничать в сфере металлургии, автомобильной промышленности, модернизации воздушного флота, в строительной сфере, а также в сфере лёгкой промышленности.

«Из перспективных областей сотрудничества — энергетика, в частности, солнечная», —приводит ТАСС слова замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова.

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Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит поддерживать Кубу как стратегического партнёра. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года стало известно, что Россия предоставит Кубе государственный кредит в размере €38 млн для покупки военной техники. В феврале 2019 года глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что соответствующее соглашение уже подписано, необходимые процедуры в Москве пройдены.

С 2006 года Россия поставила на Кубу авиационную, бронетанковую, морскую технику, артиллерийские системы, средства ПВО. Согласно договорённостям, эта военная техника будет отремонтирована и модернизирована. Также будут созданы более совершенные образцы.

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