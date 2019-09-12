Владивосток, , 08:20 — REGNUM В ближайшее время по приглашению администрации Приморья регион посетят представители производственно-торговой компаний по продаже мебели и товаров для дома IKEA, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Возможность международного сотрудничества Приморья и Швеции обсуждалась в рамках ВЭФ-2019.

Советник отдела экономики и торговли посольства Швеции Хаглунд Гуннар пояснил, что их делегация рассмотрит сотрудничество в двух направлениях: открытие магазина и строительство завода по производству изделий из дерева.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях V Восточного экономического форума в числе прочих инвестпроектов прозвучало и намерение об открытии во Владивостоке сети популярных ресторанов McDonald’s.