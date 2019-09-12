Сургут, Югра, , 08:15 — REGNUM В администрации города Сургута (ХМАО) высказались против взимания комиссии за услуги расчётно-кассового центра «РКЦ ЖКУ» в 1%, которую жители экономической столицы Югры нарекли «чаевыми кассирам». Жалобы сургутян рассматривались на совещании в мэрии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении документационного и информационного обеспечения города.

Напомним, комиссию в размере 1% от суммы платежа в «РКЦ ЖКУ» начали брать в сентябре с жителей многоквартирных домов Сургута, чьи управляющие компании заключили договор на обслуживание с данным РКЦ. Оплатить коммунальные услуги через «РКЦ ЖКУ» без процентов можно в трёх кассах города, но там появились толпы желающих сэкономить.

На совещании в мэрии отмечалось, что ООО «РКЦ ЖКУ» как частная структура имеет право установить процент вознаграждения за проведение операций при приёме платы за жилищно-коммунальные услуги.

«Но мы считаем, что погоня за экономической эффективностью не должна создавать социальную напряжённость. Наша позиция остаётся неизменной — комиссия при оплате за жилищно-коммунальные услуги должна быть отменена», — заявил заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Сергей Алексеев.

В мэрии Сургута отметили, что без процентного вознаграждения работает муниципальный расчётно-кассовый центр. Управляющие компании могут заключить договоры с ним. Если они не желают менять «РКЦ ЖКХ», то рискуют потерять клиентов в лице жителей многоквартирных домов, которые имеют право поменять УК. Кроме того, законодательство позволяет вести жильцам прямые расчеты с поставщиками услуг.

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