Москва, , 08:08 — REGNUM В Москве 14 сентября состоится фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры, сообщается на портале мэра столицы.

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Фестиваль пройдет на 115 площадках (в школах, колледжах и вузах). Москвичам расскажут, как открыть свой бизнес, спланировать семейный бюджет и защититься от финансовых мошенников.

На лекциях в рамках фестиваля выступят эксперты представители организаций финансового рынка, банков, Роспотребнадзора, налоговой службы, казначейства и др.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России стали лучше понимать, куда обращаться в случае нарушения их прав со стороны банков или страховых компаний.

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