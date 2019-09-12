Красноярск, 12 сентября 2019, 08:02 — REGNUM В Красноярском крае продолжается уборочная кампания. Как сообщили ИА REGNUM 12 сентября в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли, краевые аграрии намолотили первый миллион тонн зерна.
Более миллиона тонн зерна (42,5% от планируемого объёма) собрали с площади 390 тыс. га. Средняя урожайность — 26,9 ц/га.
В прошлом году на аналогичную дату было обмолочено 37,5% от плана (360 тыс. га), урожайность составляла 23,8 ц/га.
Продолжается уборка овощей и заготовка кормов, ведётся зяблевая подготовка почвы под урожай будущего года.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2019 года власти Красноярского края заявили о том, что регион обогнал по урожайности «соседей по Сибирскому федеральному округу».
Читайте ранее в этом сюжете: Красноярский край обогнал Томскую область по урожайности