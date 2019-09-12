Красноярск, , 08:02 — REGNUM В Красноярском крае продолжается уборочная кампания. Как сообщили ИА REGNUM 12 сентября в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли, краевые аграрии намолотили первый миллион тонн зерна.

Более миллиона тонн зерна (42,5% от планируемого объёма) собрали с площади 390 тыс. га. Средняя урожайность — 26,9 ц/га.

В прошлом году на аналогичную дату было обмолочено 37,5% от плана (360 тыс. га), урожайность составляла 23,8 ц/га.

Продолжается уборка овощей и заготовка кормов, ведётся зяблевая подготовка почвы под урожай будущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2019 года власти Красноярского края заявили о том, что регион обогнал по урожайности «соседей по Сибирскому федеральному округу».

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