Москва, , 08:00 — REGNUM Акционеры банка «Зенит» приняли решение поддержать присоединение двух подконтрольных ему банков к основному. Речь идёт о реорганизации «Девон-Кредита» (Татария) и «Липецккомбанка». Сведения о решениях обнародованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ещё в сентябре 2018 года банк «Зенит» официально сообщил, что начинает трёхлетнюю стратегию по интеграции «дочек». В состав основного банка, помимо уже перечисленных, должны войти тульский «Спиритбанк» и Банк «Зенит Сочи» (ранее назывался ООО КБ «Сочигазпромбанк»).

По «Девон-Кредиту» и ПАО банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» общее собрание акционеров одобрило интеграцию 11 сентября 2019 года. Руководителям «дочек» — Владимиру Мясникову и Михаилу Пожидаеву — даны поручения подписать договоры о присоединении.

Банковская группа с АБ «Девон-Кредит» (Татария) была образована в 2005 году. «Липецккомбанк» был приобретён спустя два года после этого — в 2007 году.

Напомним, в 2017 году ПАО «Татнефть» и подконтрольные ей компании за счёт допэмиссии увеличили долю в банке почти до 72%.

В 2018 году банк заключил соглашение с Минпромторгом РФ о льготном финансировании малого и среднего бизнеса.

А в июне 2019 года стало известно о смене акционеров в банке «Зенит». Из состава вышла кипрская фирма Fletcher Group Holdings Limited, контролируемая российским миллиардером Владимиром Лисиным. Доля свыше 5,79% отошла вице-президенту банка «Зенит» Александру Тищенко.

Читайте также: Кипрская компания миллиардера Лисина продала свои акции банка «Зенит»