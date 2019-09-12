Москва, , 07:54 — REGNUM Российские туристы с начала 2019 года сократили расходы на международные поездки, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), российский выездной туризм несколько притормозился.

Так, после двух лет сильного восстановления, в России в I квартале 2019 года зафиксировано снижение расходов граждан на зарубежные поездки на 4%.

Кроме российских туристов стали экономить на путешествиях за границу жители Бразилии и Мексики, их расходы сократились на 5% и 13% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова начать работу по созданию международного центра туризма под эгидой ЮНВТО для реализации образовательных программ в сфере туризма.

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