Оренбург, , 07:53 — REGNUM В Оренбургской области больница Светлинского района накопила долг перед предпринимателями по исполненным государственным контрактам. За год общая сумма задолженности составила 4,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, задолженность накоплена за период с августа 2018 года по июль 2019 года по 108 госконтрактам. Услуги, оказанные по договорам 43 предпринимателями, оплачены не в полном объеме.

Кроме того, прокуратура выявила в ходе проверки и нарушение сроков отчётности. Учреждение здравоохранения своевременно не внесла в систему Федерального казначейства данные о приемке поставленного товара, выполненной работе, документах об оплате контракта.

В настоящее время по фактам нарушений возбуждены административные производства. Материалы дел направлены в УФАС региона для рассмотрения по существу.