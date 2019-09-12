Москва, , 08:08 — REGNUM В адрес главы российского минздрава Вероники Скворцовой, которая завтра 13 сентября, ответит на актуальные вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья в рамках прямого эфира, направлено письмо с требованием внести в законодательство об обращении лекарственных средств и о клинических рекомендациях изменения, обеспечивающие право больных гипотиреозом на эффективное лечение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

От имени тысяч граждан России, ставших заложниками отечественной эндокринологии, москвичка Юлия Гончарова напомнила, что с 2012 года в России отсутствуют препараты, содержащие Т3 (трийодтиронин, лиотиронин), но многочисленные обращения во все инстанции до сих пор не дали никакого результата: препаратов с Т3 в продаже нет.

«Мы считаем, что это нарушает конституционные права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, так как некоторые пациенты продолжают страдать от симптомов гипотиреоза при официально рекомендуемом лечении.

Однако ранее таким больным оказывалась помощь с добавлением Т3 к принятой ныне стандартной терапии тироксином (Т4), что устраняло симптомы гипотиреоза и возвращало больным трудоспособное состояние», — пояснила она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, у некоторых важных и недорогих лекарственных препаратов, имеющих в своем составе компонент под международным непатентованным названием лиотиронин — (торговые наименования тиреотом, трийодтиронин, тиреокомб), закончилась регистрация. Более того, в 2013 году Минздрав РФ со ссылкой на московское представительство компании «БерлинХеми Менаринни Групп» ответил, что данные лекарственные препараты сняты с производства в Германии и в Россию поставляться не будут. Ситуация усугубилась в 2015 году, когда в Россию запретили ввоз незарегистрированных в РФ лекарств.

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Редакция ИА REGNUM уже неоднократно приводила множество свидетельств пациентов, жизнь которых без комбинированной терапии стала совершенно невозможной. Те, кто вынужден теперь правдами и неправдами за многие тысячи покупать заветный препарат в Европе, требуют вернуть Т3 в российские аптеки. 13 сентября 2019 года в 10:00 состоится прямой эфир «Министр на связи», где министр здравоохранения Вероника Скворцова ответит на актуальные вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья.

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