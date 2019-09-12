Ханчжоу, Китай, , 07:49 — REGNUM Китайский гигант электронной коммерции Alibaba запустил свою первую студенческую программу трансграничной электронной торговли для африканских стран, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

22 студента из Руанды прибыли в город Ханчжоу на востоке Китая, где расположена штаб-квартира Alibaba по случаю 20-й годовщины со дня основания компании.

«Вы прибыли в нужное время в нужное место», — заявил президент Школы бизнеса Alibaba при Педагогическом университете Ханчжоу Цзэн Мин на церемонии открытия программы.

Школа не является обычной бизнес-школой, но она также сфокусирована на интернет-экономике, заявил Цзэн.

«Иностранные студенты могут пройти курсы, связанные с интернетом, глобальной торговлей и трансграничной электронной коммерцией, а также из первых рук получить опыт развития цифровой экономики в Китае», — заявли Цзэн.

Напомним, что основатель компании Alibaba китайский миллиардер Джек Ма оставляет свой пост, как и обещал годом ранее.

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