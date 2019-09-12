Ханчжоу, Китай, 12 сентября 2019, 07:49 — REGNUM Китайский гигант электронной коммерции Alibaba запустил свою первую студенческую программу трансграничной электронной торговли для африканских стран, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.
22 студента из Руанды прибыли в город Ханчжоу на востоке Китая, где расположена штаб-квартира Alibaba по случаю 20-й годовщины со дня основания компании.
Школа не является обычной бизнес-школой, но она также сфокусирована на интернет-экономике, заявил Цзэн.
Напомним, что основатель компании Alibaba китайский миллиардер Джек Ма оставляет свой пост, как и обещал годом ранее.
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