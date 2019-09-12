Москва, , 07:41 — REGNUM Роспотребнадзор дал советы по выбору качественных рыбных консервов. Главное — на упаковке должен стоять единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза., сообщается на сайте ведомства.

Подробнее: Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества мяса и рыбы

На наружной поверхности банок обязательно указывается: дата производства, ассортиментный знак, номер предприятия-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности (буква «Р»).

Если консервы из мороженой рыбной продукции, то в маркировке должны быть указаны слова «произведено из мороженого сырья».

Некачественными считаются рыбные консервы, если маркировка отсутствует или плохо читается, на банке ржавые пятна или она вздута.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор с 11 сентября запустил горячую линию по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности.

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