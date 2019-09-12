Пекин, , 07:29 — REGNUM Китай продолжает отчитываться о вялых продажах автомобилей в августе при некотором замедлении падения производства автомобилей, сообщает 11 сентября агентство Синьуха.

Автомобили. Китай

Общие продажи автомобилей в стране за прошедший месяц составили 1,958 млн единиц, что на 6,9% ниже, чем годом ранее за тот же месяц, сообщили в Китайской ассоциации автомобильных производителей (CAAM).

В августе Китай произвел 1,991 млн автомобилей, что на 0,5% ниже, чем годом ранее за тот же месяц. При этом, в июле падение составило более внушительные 11,9%. И продажи, и производство, при этом, несколько отыграли на месячной основе, увеличившись на 8% и 10,3% соответственно.

Упали также и продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии на 15,8% относительно августа 2018 года до 85 тыс. единиц. Частично это объясняется сокращением государственных субсидий на их покупку.

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