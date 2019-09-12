Киев, , 07:27 — REGNUM Украина потребует у России компенсацию в случае, если компания «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта по газу на прежних условиях, заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Так, заявил Витренко, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового договора на старых условиях, то Украина потребует от России $11−14 млрд.

«Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы, и тогда Газпром» не придётся компенсировать нам эти $11—14 млрд», — сказал он, добавив, что в случае приостановки транзита российского газа экономика Украины потеряет 3−4% ВВП.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый раунд переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом относительно транзита российского газа после 1 января 2020 года состоится 19 сентября. Украинские эксперты считают, что Еврокомиссия на этих переговорах не будет выступать на стороне Киева и скорее склонна «добиваться капитуляции Украины».

Напомним, 31 декабря 2019 года завершается действие транзитного газового договора между Украиной и Россией. В Киеве в первые дни следующего года ожидают масштабный энергетический кризис.

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