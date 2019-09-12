Хабаровск, , 07:35 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал вновь призвал глав муниципалитетов перестать скрывать проблему аварийного жилья. По словам главы региона, из-за недостоверных данных из районов регион не получает федеральное финансирование, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если дом является аварийным, этого не надо бояться. Наоборот, надо получить соответствующее предписание прокуратуры и суда, а затем обратиться в органы федеральной власти, чтобы нам помогли. У нас почему-то происходит всё по-другому. Мы обращаемся за помощью, а нам приходит ответ: у вас по документам, отчётам всё в нормальном состоянии, а значит помощи не ждите. Нужно не бояться признавать жильё аварийным и активно работать с министерством ЖКХ. Деньги и возможности у нас есть, соответствующий закон появился, а это значит, что нам ничего не мешает начать строить новые дома», — сказал губернатор Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года власти Хабаровского края признали, что в регионе годами жилфонд, относящийся к категории «ветхий» на деле является аварийным. Более 700 тыс. кв. метров «ветхого» жилья на 90% аварийные. Самая тяжелая ситуация в муниципалитетах. Так, в Николаевском районе 85 тыс. кв м. аварийного фонда, это 10% всего жилья района. В Ванинском районе, в посёлке Токи колоссальная проблема аварийного жилья. Нищий посёлок не мог себе позволить даже оплату экспертиз для признания фонда аварийным. На помощь пришёл крупный угольный порт СУЭК — АО «Дальтрансуголь», оплативший экспертизы, дома признаны аварийными, но в программу расселения они попадут не раньше 2023 года. Один из этих домов сгорел. Людей переселили в маневренный фонд, средства на приобретение которого, 38 млн рублей, выделили из краевого бюджета. В Ванино несколько улиц застроены деревянными двухэтажными домами, построенными сразу после Победы в Великой Отечественной войне, жильцы жалуются, что от них отказываются управляющие компании — невыгодно. При этом, муниципалитеты ссылаются на отсутствие средств: на фоне большого госдолга края — 52,1 млрд рублей, плюс 4 млрд власти взяли опять, муниципалитеты также несут долговую нагрузку — суммарный долг районов превысил 4 млрд. У Советско-Гаванского района арестованы счета, долги за топливо, согласно решению Арбитражного суда, около 470 млн рублей. Краевые власти и поставщик топлива, выигравший все суды, никак не могут решить вопрос с оплатой. В сложившейся ситуации вполне обоснованным выглядит предложение министра ЖКХ края Дария Тюрина забрать у муниципалитетов полномочия по расселению аварийного жилья.