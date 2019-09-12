Москва, , 07:14 — REGNUM Торги по нефти 11 сентября завершились в минусе. Нефтяному рынку даже не помог отчет минэнерго США, который зафиксировал сокращение запасов нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Баррель Brent подешевел на 4% на сообщении, что президент США Дональд Трамп рассматривает смягчение санкций против Ирана, что увеличивает вероятность возвращения страны на рынок нефти.

По представленным данным минэнерго, запасы нефти за неделю, завершившуюся 6 сентября, уменьшились на 6,912 млн баррелей (прогноз был 2,900 млн баррелей), запасы бензина — на 0,682 млн баррелей (прогноз был — 1,000 млн баррелей неделей), запасы дистиллятов — на +2,704 млн баррелей (прогноз был — 0,900 млн баррелей).

Трамп решил отложить повышение тарифов на китайские товары до 15 октября. Для нефтяного рынка это хорошая новость. В 2018 и 2019 годах все движения на рынке создает Трамп своими твитами.

Сегодня, 12 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $61,24. Если до американской сессии покупатели не смогут перекрыть падение на 3%, то до конца недели можем увидеть тестирование отметки $60. На сегодня стоит ожидать движения цены в диапазоне $60,0−63,24.

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