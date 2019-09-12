Пекин, , 07:11 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты ослаб к доллару на 3 базисных пункта, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Курс китайской валюты составил 7,0846 юаней к доллару США против 7,0843 днем ранее. При этом, и без того незначительное укрепление на 4 базисных пункта, которое произошло 11 сентября таким образом было практически полностью нивелировано.

Напомним, что курс юаня к доллару США сильно обвалился в последние месяцы лета в связи с очередным раундом торговых войн, развязанных США против Китая.

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