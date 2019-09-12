Москва, , 06:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем правления публичного акционерного общества «Газпром» Алексеем Миллером предложил компании рассмотреть возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края и Ямала при при поставках газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Фрагмент разговора опубликован на сайте Кремля.

Говоря о перспективах реализации одного из крупнейших проектов — «Сила Сибири», глава «Газпрома» отметил, что компания рассматривает возможность поставки газа по западному и по дальневосточному маршрутам (с Сахалинского добычного центра). В связи с этим глава государства напомнил об обсуждавшийся ранее возможности использования ресурсов Иркутской области и Красноярского края.

«Посмотрите, пожалуйста, ещё и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию», — поросил Путин. По его словам, маршрут непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный.

Напомним, «Сила Сибири» — магистральный газопровод, по которому газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет поступать российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяжённость составляет около 3000 км, экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год. Начало заполнения природным газом намечено на третий квартал 2019 года, а 1 декабря газ будет подан в Китай. За 30 лет в Поднебесную планируется поставить один триллион кубометров газа.

Читайте также: Газпром приступит к заполнению газопровода «Сила Сибири» до конца сентября