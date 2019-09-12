Новосибирск, , 06:35 — REGNUM В Новосибирской области значительно увеличилось количество льготников по имущественным налогам, сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.

Как отмечают в УФНС, владельцев автотранспорта среди физлиц по итогам 2018 года стало больше — на 32 тыс. по сравнению с 2017 годом. В настоящее время учтено более 743 тыс. плательщиков транспортного налога. Каждый шестой из них в прошлом году получил налоговую льготу. Количество льготников увеличилось — на 10 тыс. человек по сравнению с 2017 годом. К уплате в текущем году транспортный налог начислен в размере 2,3 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году — 2,2 млрд рублей.

Количество плательщиков налога на имущество физлиц выросло на 34 тысячи — до 1,5 млн собственников строений, помещений и сооружений. Почти треть из них получили льготы — на 57 тыс. больше, чем годом ранее. К уплате в текущем году начислено 948 млн рублей. Для сравнения, в 2018 году — 740 млн рублей.

По земельному налогу: из 646 тыс. физических лиц-плательщиков (увеличение на 15 тыс. человек) более трети получили льготы. Льготников по земельному налогу стало больше на 30 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. Сумма начисленного физическим лицам земельного налога — 493 млн рублей, в 2018 году — 489 млн рублей.

Отметим, что к уплате жителями региона в 2019 году начислено 3 млрд 751 млн рублей.