Красноярск, , 06:28 — REGNUM В Красноярском крае за год (август 2019 года к августу 2018 года) индекс потребительских цен составил 105%. Как сообщили ИА REGNUM 12 сентября в Красноярскстате, по 195 наименованиям товаров и услуг рост цен превысил уровень инфляции.

Значительно подорожали девять наименований товаров и услуг. Так, выросли в цене пшено (на 78,6%), обращение с твёрдыми коммунальными отходами (67,1%), чеснок (59,5%) и репчатый лук (32,2%). Также подорожали предоставление местного соединения по сотовой связи (28,9%), перловая и овсяная крупы (24,7%), валидол (24,2%), рыбное филе (21,4%).

Значительно подорожал, по данным статистиков, и полёт в салоне экономкласса самолёта (на 20,2%).

Напомним, за месяц в Красноярском крае (август 2019 года к июлю 2019 года) цены на потребительском рынке снизились на 0,3%; с декабря 2018 года — увеличились на 3%.

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