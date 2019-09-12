Казань, , 06:17 — REGNUM Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск АО «Совместное российско-канадское предприятие «Винка», базирующегося в Уфе, о взыскании неосновательного обогащения и процентов с ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина». Решение суда ещё может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан компанией в июне 2019 года, решение вынесли 10 сентября, но в полном объёме вердикт ещё не изготовлен. Из результативной части следует, что «Татнефть» должна будет выплатить истцу «неосновательное обогащение в размере 2 359 612,51 рубля, проценты в размере 253 221,98 рубля, расходы по оплате государственной пошлины в размер 36 064 рублей».

По данным ЕГРЮЛ, истец — АО «Винка» учреждено в Уфе 18 июня 2002 года для добычи сырой нефти. В выписке уточняется, что в учреждении компании участвовала корейская компания «Тера Ресурс Ко. ЛТД» с долей 70%. АО «Винка» выступало учредителем двух на сегодня ликвидированных компаний в Башкирии — ООО «Стройагросервис» (выращивание рассады) и ООО НК «Знаменское» (добыча сырой нефти). В создании последнего участвовали также ООО «Калипсо», работающее в сфере хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки, а также Константин Новиков (был также учредителем рекламного холдинга «Уфамедиа»).

Напомним, «Татнефть» является крупнейшим налогоплательщиком Татарии. Компания занимает в России пятое место по объёму добычи нефти, штаб-квартира ПАО — в Альметьевске.