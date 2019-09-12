Хабаровск, , 05:54 — REGNUM Крупная федеральная сеть отелей и курортов «AMAKS Hotels&Resorts» приобрела старейшую в Хабаровске гостиницу «Турист». Гостиницу ждёт модернизация и, в перспективе, «три звезды», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Название гостиницы, «Турист» новые собственники решили сохранить, поскольку оно очень хорошо знакомо людям.

Гостиница «Турист» — образец советского гостиничного строительства и сервиса. Она была построена в 1974 году, славилась тем, что в ней любой постоялец мог оформить путёвку в любой санаторий и курорт СССР. В ней 195 номеров, стоимость которых варьируется от 1600 до 3500 рублей в сутки. Многие гости отмечают «советский» сервис и интерьеры, хотя хвалят вкусное недорогое питание и бесплатные экскурсии по городу для постояльцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Хабаровске частные собственники продали также частному лицу недостроенный отель Hilton. До продажи в его строительство было вложено более 1 млрд рублей. Новый собственник намерен переделать отель под элитный жилой комплекс.