Москва, 12 сентября 2019, 05:36 — REGNUM Доли в компаниях, самолёты, участки и иное недвижимое имущество экс-владельцев «Промсвязьбанка», заочно арестованных судом два дня назад братьев Ананьевых останутся под арестом в рамках дела о взыскании 282 млрд рублей убытков, в котором они выступают соответчиками. Девятый арбитражный аппеляционный суд 11 сентября 2019 года оставил определение суда об обеспечительных мерах без изменения, а жалобу без удовлетворения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бумажный самолётик
Бумажный самолётик

Предварительное заседание по основному спору судом назначено на 13 сентября 2019 года. Между тем оспорить арест имущества на сегодня пытается и Анастасия Дмитриевна Ананьева. Её жалоба приобщена к аналогичным, поданным компаниями VELUX ASSETS LIMITED, MORADU HOLDINGS LIMITED, и будет рассмотрена вышестоящей инстанцией также 13 сентября.

Напомним, Алексей и Дмитрий Ананьевы весной 2018 года лишились влияния на созданный ими в конце 90-х годов «Промсвязьбанк», который перешёл к госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Уже в декабре 2018 года банк обратился в суд с претензиями на сумму более 282 млрд рублей к 13 ответчикам, включая Ананьевых и аффилированную с ними компанию «Промсвязь Капитал Б. В» (зарегистрирована в Амстердаме). Претензии заявлены как ущерб, причинённый действиями руководителей, владельцев и вип-клиентов банка до перехода его к АСВ. Имущество фигурантов в разном объёме попало под обеспечительные меры, в том числе арест, до момента пока не будет рассмотрен иск.

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10 сентября 2019 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и на два месяца заочно арестовал братьев Ананьевых как фигурантов дела о «Присвоении или растрате». Исчислять срок начнут после фактического задержания.

Также в суде ещё не рассмотрен банкротный иск к экс-сенатору от Ямала Дмитрию Ананьеву, поданный ООО «Зерновая компания «Настюша». В основе спора — договоры поручительства.

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