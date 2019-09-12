Москва, , 05:04 — REGNUM Один из 11 акционеров лишившегося сегодня, 12 сентября 2019 года, лицензии на банковские операции АО «ГринКомБанк» может стать банкротом. С середины мая 2019 года в отношении Мурата Раймкулова, владеющего в банке 9,99% доли, введена процедура реструктуризации долгов как первый этап процедуры несостоятельности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инициатором банкротства стал ПАО «Транскапиталбанк», обратившийся с соответствующим иском в арбитраж Москвы в начале февраля 2019 года. Сумма претензий составила 7 280 515,31 рубля, из которых 6 496 560,53 рубля основного долга, 783 954,78 рубля — просроченные проценты.

14 мая 2019 года суд признал иск обоснованным и ввёл процедуру реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим назначили Рузанну Текунову из Удмуртии (СРО Союз «АУ «Правосознание»). Раймкулова обязали предоставить управляющему данные о составе своего имущества, его нахождении, кредиторах и прочие сведения, имеющие отношение к делу о банкротстве. Срок процедуры судом не был оговорен, дату заседания должны назначить после отчёта управляющего. В июле 2019 года банк-истец обратился ещё с одним ходатайством о включении в реестр требований, но сумма не оговорена. 1 октября 2019 года суд рассмотрит эти претензии.

Тем временем финансовый управляющий 9 сентября потребовала признать недействительным брачный договор должника, заключённый со Светланой Раймкуловой 28 января 2018 года, а также обязать супругу должника «вернуть все объекты недвижимого имущества, переданного ей по брачному договору от 28.01.2018 года, в конкурсную массу должника».

Из открытых источников известно, что в 1995 году Раймкулов выступал соучредителем ЗАО «Реестр-С», которое было ликвидировано в ноябре 2016 года, но успело выступить учредителем девяти юрлиц, в том числе действующего в Подмосковье производителя электроэнергии — ООО «Аксис Энергия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за снижения собственного капитала, неоднократного нарушения банковского законодательства иркутский банк, где у Раймкулова есть доля 9,99%, остался с 12 сентября 2019 года без лицензии. Среди причин регулятором также упоминалось то, что более половины активов АО, созданного в 1990 году, — непрофильное и низколиквидное имущество, а кредитный портфель имеет низкое качество.

Среди акционеров банка, помимо Раймкулова, десять физлиц из Москвы, Московской области и Татарии.

Для справки: Иркутский банк создавался на базе отделения государственного «Агропромбанка». Его учредителями выступили крупные компании Иркутской области, в том числе и из агросферы. Лицензию банку выдали 14 декабря 1990 года. С октября 2004 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов, то есть вклады до 1,4 млн рублей, включая сумму процентов, застрахованы и подлежат возвращению вкладчикам. На 2016 год уставный капитал АО был более 304,9 млн рублей.

Помимо филиалов в Иркутской области, у АО с 2012 года был филиал в Москве.

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