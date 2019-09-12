Южно-Сахалинск, , 05:04 — REGNUM Закрытие движения поездов на Сахалине из-за реконструкции железной дороги привело к росту региональных авиаперевозок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В августе 2019 года число вылетов самолётов через аэропорт Южно-Сахалинска выросло на четверть — услугами авиаперевозчиков воспользовались 139 тыс. человек, что на 10,5% больше, чем год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине завершена перешивка островной железнодорожной колеи на российские стандарты. До начала реконструкции Сахалин пользовался железной дорогой, оставшейся в наследие от японских оккупационных властей. Это создавало множество неудобств, в частности, доставляемые на остров паромами железнодорожные составы нужно было «переобувать» — менять колесные пары, чтобы они могли двигаться по острову. Теперь такой необходимости нет, что значительно экономит время.