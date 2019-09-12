Магадан, Магаданская область, 12 сентября 2019, 03:55 — REGNUM Магаданские агрономы, после 15 лет исследований, вывели и запатентовали два сорта картофеля, которые отличаются высокой хладоустойчивостью, при этом дают неплохой урожай, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По мнению учёных, в Магаданской области, из-за вечной мерзлоты вредители не выживают, поэтому земля идеально подходит для выращивания хладоустойчивого картофеля.
Как сообщало ИА REGNUM, фермер из Магадана вырастил пшеницу.