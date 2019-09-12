Москва, , 03:34 — REGNUM Арбитражный суд Москвы вернул исковое заявление ООО «Поволжская шинная компания» из Самарской области, которая обратилась с требованием о признании банкротом ПАО «Банк Зенит». Суд указал заявителю, что банкротству банков должен предшествовать отзыв лицензии, а ответчик под эти требования на подходит. Иск был возвращён без принятия к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от компании из Тольятти поступило в суд 3 сентября 2019 года.

«Заявитель ООО «Поволжская шинная компания» ссылается на наличие у ПАО «Банк Зенит» задолженности в размере 65 212 494,83 рубля по кредитному договору об открытии кредитной линии», — отмечается в материалах суда.

Между тем, суд напомнил о том, кто может выступить истцом в банкротном деле к банкам, и добавил, что это возможно только «после отзыва у кредитной организации лицензии». Иск спустя неделю после подачи вернули заявителю.

Напомним, банк был учреждён в 1994 году, а спустя четыре года — в 1998 году открыл первый филиал в Альметьевске (Татария), став официальным консультантом минфина республики.