Псков, , 00:04 — REGNUM Парламентские каникулы в Псковском областном собрании депутатов завершились досрочно из-за необходимости в срок до 15 сентября 2019 года установить величину прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2020 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного собрания.

Законопроект депутаты рассмотрели 11 сентября на заседании парламентских комитетов, а сегодня, 12 сентября, обсудят на очередной, 35-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

По словам председателя регионального комитета по труду и занятости населения Сергея Аржаникова, величина прожиточного минимума пенсионера в Псковской области в 2020 году должна увеличиться на 161 рубль: с 9368 рублей до 9529 рублей. Это повлияет на размер социальной доплаты к пенсии тем пенсионерам, материальное обеспечение которых не дотягивает до величины прожиточного минимума.

Аржаников отметил, что по новым нормам федерального законодательства с 2020 года социальная выплата будет выплачиваться из средств регионального бюджета.

«Прогнозная сумма расходов — более 745 млн рублей. Кроме того, потребуются расходы на доставку в размере 3,2 млн рублей. Эти средства необходимо заложить в бюджет следующего года», — отметил Аржаников.

По словам чиновника, в настоящее время в федеральном правительстве прорабатывается вопрос о государственном софинансировании расходов субъектов РФ на эти цели.