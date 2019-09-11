Нижнекамск, Татария, , 22:10 — REGNUM Райисполком Нижнекамского района планирует заключить контракт на 1,185 млн рублей по выбору подрядчика, который исследует почву на территории скотомогильника в деревне Ильинка на наличие возбудителя сибирской язвы. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.

Лабораторные исследования

Evrika.ru

Согласно техзаданию, подрядчик должен провести лабораторно-диагностические исследования почвы и объектов окружающей среды на наличие возбудителя сибирской язвы с территории и прилегающей к ней территории санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения. Также нужно провести исследования почвы на энтерококки, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, наличие яиц гельминтов и цист простейших. Определить соли токсичных элементов в почве и промышленных отходах на свинец, цинк, никель, ртуть, мышьяк, медь.

Итогом работ станет сокращение санитарно-защитной зоны скотомогильника. Работы должны быть выполнены до декабря 2020 года. Контракт будет оплачен из средств районного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области объявлено о вакцинации от сибирской язвы лиц, имеющих высокий риск заражения. Мера продиктована напряжённой эпидемиологической обстановкой — сохраняется опасность завоза в область заражённого мяса. В числе наиболее уязвимых групп населения в документе названы зооветработники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой шкур. А также те, кто занят сбором, хранением, транспортировкой и первичной переработкой сырья животного происхождения. В зоне риска и сотрудники лабораторий, работающие с опасными пробами.