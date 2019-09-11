Берлин, , 21:56 — REGNUM Федеральное сетевое агентство Германии призвало российскую государственную корпорацию «Газпром» сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL до половины транзитной мощности трубопровода согласно решению суда Европейского союза.

10 сентября суд Еросоюза принял решение отменить постановление Европейской комиссии, которая в 2016 году расширила доступ «Газпрома» к мощностям OPAL. Суд ЕС счел, что данное постановление Еврокомиссии нарушает принцип энергетической солидарности.

Напомним, что данное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давала «Газпрому» возможность дополнительно транспортировать по OPAL до 10,2 млрд кубометров газа в год. При этом по евросоюзным нормам «Газпром» может рассчитывать только на половину транзитных мощностей данной трубы — или на 12,8 млрд кубометров. Стоит отметить, что именно газопровод OPAL принимает российский газ из «Северного потока».

После решения суда ЕС в сиду вступает более старое решение Еврокомиссии от 2009 года. Согласно нему, для доступа к мощностям OPAL сверх 50% «Газпрому» надо продаватьт для чешского рынка три млрд кубометров газа в год на специальных условиях. Тогда «Газпром» на это не соглашался и OPAL был загружен только на половину несколько лет.