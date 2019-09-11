Кострома, 11 сентября 2019, 21:10 — REGNUM Сельхозпроизводителям Костромской области планируют возмещать часть оплаты за профессиональное обучение по программам переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих, — — сообщает пресс-служба губернатора.
В 2020 году на эти цели областная администрация обещает выделить 625 тысяч рублей.
Учебное заведение и факультет костромские фермеры смогут выбирать сами. Главное, оно должно быть в России, иметь лицензию на образовательную деятельность и специализироваться на подготовке кадров для АПК. Это могут быть аграрные специальности, специализации в области управлении, строительства, инженерии и др.