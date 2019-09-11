п. Ермолино, , 21:03 — REGNUM Около 37 тыс. голов свиней будет уничтожено на свиноводческом предприятии ООО «НовСвин» в посёлке Ермолино под Великим Новгородом, где в начале сентября обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщает «Новгородское областное телевидение», работы по ликвидации заражённого поголовья займут около месяца. Восстановить производство на предприятии смогут только через год.

Генеральный директор корпорации AgroEast Мартин Торсен сегодня, 11 сентября, в ходе встречи с коллективом сообщил, что вспышка АЧС стала большим ударом для компании. Только на начальном этапе для ликвидации её последствий потребуется около 30 млн рублей.

На ликвидационные работы могут трудоустроить часть сотрудников предприятия, которые согласятся в течение месяца не покидать территорию комплекса, чтобы предотвратить дальнейшее распространении инфекции. Но многие останутся без работы, помочь в трудоустройстве им обещают власти Новгородского района. Всего на ООО «НовСвин» работает около 150 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о вспышке АЧС на предприятии стало известно 7 сентября. Указом губернатора Новгородской области Андрея Никитина введены карантинные мероприятия.

Напомним, в 2018 году очаг чумы свиней был обнаружен на площадке откорма другого крупного свиноводческого комплекса — ООО «Новгородский бекон» в деревне Волот Волотовского района, где также пришлось уничтожить всё поголовье свиней — около 37 тыс. животных.

В 2019 году очаги АЧС выявлялись в Солецком, Батецком и Шимском районах Новгородской области.

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