Нижний Новгород, , 21:02 — REGNUM Круизный лайнер проекта PV300 «Мустай Карим» является отличным примером межрегионального взаимодействия и совместного труда. Об этом заявил полпред президента в ПФО Игорь Комаров в ходе церемонии спуска судна на воду, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Новое судно высокого класса Пресс-служба полпреда президента в ПФО

Четырехпалубный теплоход построен на заводе «Красное Сормово». При этом Комаров отметил, что выполнено судно по заказу башкирской компании.

«Мустай Карим» — первый корабль такого класса, произведённый на отечественных верфях за многие десятилетия. Уверен, что за ним последуют и другие пассажирские суда», — заявил Комаров. По его мнению, такой современный лайнер будет способствовать росту числа туристов, которые будут путешествовать по Волге и посещать разные регионы Приволжского федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер вместимостью 329 пассажиров построен в интересах компании «ВодоходЪ» в соответствии с контрактом, заключённым в 2017 году. Передача судна заказчику состоится в первом квартале 2020 года. После этого оно будет осуществлять перевозки на дальних круизных линиях Москва — Санкт-Петербург, Москва — Астрахань и Москва — Ростов-на-Дону. Дальность плавания лайнера составит около 6000 км.

Лайнер проекта PV300 «Мустай Карим» стал первым судном высокого класса, созданным в России за последние 60 лет.