Бишкек, , 20:40 — REGNUM Государственная регистрационная служба внедрила в Киргизии технологию облачной цифровой подписи. Как отмечает пресс-служба ведомства, сделано это в рамках программы цифровизации «Санарип Киргизия 2019 — 2023».

Отмечается, что ее основное преимущество перед «обычной» электронной подписью заключается в том, что пользователь освобождается от жесткой привязки к настроенному рабочему месту.

Бизнесмены и компании, желающие получить в аренду «облако» для хранения цифровой подписи, должны будут заплатить 345 сомов (323 рубля). Из них 90 сомов (84 рубля) — за оформление подписи, 250 сомов (234 рубля) — за аренду «облака» на один год, и еще 5 сомов (около 5 рублей) — банковскую комиссию.