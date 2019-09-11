Бишкек, , 19:57 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии Жениш Разаков встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщила пресс-служба правительства.

Они обсудили вопросы, касающиеся межправительственного соглашения об оказании Россией технического содействия Киргизии для адаптации республики к требованиям Евразийского экономического союза.

Представитель киргизского правительства попросил российские власти ускорить предоставление технической помощи и одновременно с этим продлить сроки реализации некоторых мероприятий в рамках ЕАЭС до 2020−2021 годов.

Также Жениш Разаков предложил перераспределить сэкономленные на технической помощи деньги направить на другие мероприятия, связанные с участием Киргизии в ЕАЭС.

Глава российского Минфина согласился с предложением киргизской стороны о необходимости использовать сэкономленные средства на другие мероприятия.

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