Петрозаводск, , 19:45 — REGNUM Руководство Республики Карелия позитивно оценивает подготовку ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в осенне-зимний период. Об этом заявила заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина, комментируя итоги прошедшего 11 сентября в Петрозаводске заседания федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СЗФО к зиме. Напомним, в ходе заседания прозвучало заявление директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгения Грабчака о нецелевом использовании средств реализации инвестиционных проектов компании «Россети Северо-Запад».

Как напомнила Оксана Чебунина, «между правительством Республики Карелия и ПАО «МРСК Северо-Запада» 31.10.2018 года было заключено регуляторное соглашение о повышении надежности и качества электроснабжения на территории Республики Карелия, в рамках которого был утвержден перечень первоочередных мероприятий, необходимых для надежного электроснабжения всех потребителей Республики Карелия, в связи с чем у ПАО «МРСК Северо-Запада» возникла необходимость в корректировке инвестиционной программы, что предусмотрено федеральным законодательством», — цитируют слова чиновницы в пресс-службе «Россети».

По словам замглавы правительства Карелии, «от качества работы энергетиков зависят устойчивость национальной экономики, стабильная работа промышленных предприятий, коммунального хозяйства, социальной сферы. Проведённые в конце прошлого года учения позволили выполнить колоссальный объём работ и тем самым снизить аварийность в сетях 6−35 кВ более чем на 30%».