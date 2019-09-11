Москва, , 18:53 — REGNUM Россия может ввести временные ограничения на поставки риса из Вьетнама из-за выявления в этой продукции вредителей. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Вьетнамский крестьянин на рисовом поле Department of Foreign Affairs and Trade

По информации ведомства, в трёх партиях риса из Вьетнама общим весом 470 тонн был обнаружен карантинный для Евразийского экономического союза объект — многоядная муха-горбатка.

Сегодня состоялись телефонные переговоры между Россельхознадзором и департаментом по защите растений министерства сельского хозяйства Вьетнама, в ходе которых российская сторона «выразила озабоченность высокой степенью заражённости риса карантинными объектами и попросила вьетнамских коллег принять срочные меры по недопущению нарушений фитосанитарных требований», говорится в сообщении.

«Россельхознадзор уведомил коллег, что в случае повторного выявления таких объектов во вьетнамской продукции служба будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки в Россию риса», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что вьетнамская сторона подтвердила получение нот Россельхознадзора и уведомила о начале расследования по этим фактам и уже принятых мерах по усилению инспекции предприятий, занимающихся экспортом риса.