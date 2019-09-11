Вильнюс, , 18:43 — REGNUM Литва предлагала Финляндии солидаризироваться с Прибалтикой и разорвать свои электроэнергетические связи с Россией. Об этом сегодня, 11 сентября, во время обсуждения мер по недопущению попадания электроэнергии с БелАЭС в парламенте Литвы в рамках заседания комиссии по энергетике рассказал вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы представляли Финляндии саму идею об общей позиции, но у Финляндии давняя традиция торговли с Россией. С северо-западом России, где Ленинградская АЭС, другие электростанции. Там установлены так называемые конвекторы. Торговля идёт», — рассказал Пурулис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прибалтика до конца 2025 года планирует выйти из единой постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и синхронизироваться с системами континентальной Европы.