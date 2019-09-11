Тюмень, , 18:33 — REGNUM Одному из бывших владельцев тюменского Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрию Мазурову продлили арест до 12 декабря 2019 года. Об этом СМИ сообщили в Тверском суде Москве.

Арест продлён по ходатайству следствия, поясняют в суде.

Напомним, основатель группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров был арестован в середине июля на два месяца до 12 сентября по решению Тверского суда Москвы. С заявлением о мошенничестве с кредитом $29 млн, данным Антипинскому НПЗ, в правоохранительные органы обратился глава «Сбербанка» Герман Греф. Против Мазурова было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сам Дмитрий Мазуров не согласен с обвинением.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу. Расположен в Антипино, под Тюменью. В активах предприятия также находятся три нефтяных месторождения в Оренбургской области. Ранее завод принадлежал группе компаний «Новый поток». В начале июня 80% акций завода были приобретены совместным предприятием ООО «Сокар Энергоресурс», участниками которого являются азербайджанская фирма SOCAR и ПАО «Сбербанк».

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