Калуга, 11 сентября 2019, 18:43 — REGNUM Передовой опыт Калужской области по созданию комфортной бизнес-среды положительно оценил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, сообщили 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Так, в качестве положительного примера, эффективной реализации в регионах программ государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов Вячеслав Володин назвал Калужскую область, которая, успешно вышла на самообеспеченность.
В этой связи, по мнению Вячеслава Володина, задача депутатов — законодательно обеспечить создание условий для развития территорий в данном направлении.