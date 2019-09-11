Калуга, , 18:43 — REGNUM Передовой опыт Калужской области по созданию комфортной бизнес-среды положительно оценил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, сообщили 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

На заседании осеней сессии Госдумы РФ Duma.gov.ru

Так, в качестве положительного примера, эффективной реализации в регионах программ государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов Вячеслав Володин назвал Калужскую область, которая, успешно вышла на самообеспеченность.

«Это была инициатива исключительно региона, — подчеркнул он. — Мы видим, что не каждая территория берёт на себя такую ответственность, особенно в ситуации с кризисом. Но результат говорит сам за себя — Калужская область сегодня регион-донор».

В этой связи, по мнению Вячеслава Володина, задача депутатов — законодательно обеспечить создание условий для развития территорий в данном направлении.

«К этому вопросу надо вернуться при обсуждении бюджета. У нас только 13 таких регионов», — сказал председатель Госдумы РФ