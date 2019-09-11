Москва, , 18:04 — REGNUM Законопроект, обязывающий ЦБ информировать об ограничениях банков в работе с вкладами физических лиц, внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Согласно поправкам, в день направления Банком России кредитной организации предписания о введении запретов (запрета) соответствующая информация размещается на официальном сайте Банка России в интернете.

Информация подлежит удалению с сайта Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета, а в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций — в день размещения на сайте Банка России соответствующей информации.