Тамбов, , 18:02 — REGNUM Тамбовская область по итогам лета заняла первое место в национальном экологическом рейтинге субъектов России, подготовленном организацией «Зеленый патруль», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Регион постоянно становится экологическим лидером страны, начиная с 2011 года.

Тамбовская область является лидером всероссийского экологического рейтинга с 2011 года. Скриншот с сайта организации «Зелёный патруль» Greenpatrol.ru

Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала национальный экологический рейтинг регионов страны. По итогам лета 2019 года Тамбовская область снова признана лидером экологического благополучия России. Вместе с Тамбовщиной в список экологически чистых регионов страны вошли Алтайский край, Белгородская область и Республика Алтай.

Работа по сохранению экологического благополучия региона проводится в рамках реализации национального проекта «Экология» и находится на личном контроле губернатора Александра Никитина.

Тамбовская область является лидером всероссийского экологического рейтинга с 2011 года и неоднократно становилась лауреатом премии неправительственного экологического фонда имени Вернадского.

Национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.