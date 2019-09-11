Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, , 18:00 — REGNUM На Ямале к административной ответственности привлечены заместители главы города Муравленко за несоблюдение закона в сфере закупок. Общая сумма штрафов составила 20 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что в апреле-мае 2019 года администрацией Муравленко проведены аукционы на поставку оргтехники для нужд мэрии на сумму более 700 тыс. рублей. В описании объекта закупки были указаны избыточные требования к его характеристикам, что ограничило число участников тендера.

В итоге, виновное в незаконном аукционе должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Два заместителя мэра — по социальной политике и руководитель аппарата — были оштрафованы согласно ч. 4.1 ст.7.30 КоАП РФ («Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»).