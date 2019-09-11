Кировск, Мурманская область, , 17:21 — REGNUM Кировский филиал АО «Апатит» (группа «ФосАгро») подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «БЕЛАЗ», по которому белорусский производитель обязуется в ближайшие три года поставить 50 карьерных самосвалов и организовать на предприятии полноценный сервисный центр.

«Кроме 136-тонной модели, которая была доработана для нас в рамках совместного сотрудничества с компанией «БЕЛАЗ», будет поставлена новая модель грузоподъёмностью 180 тонн», — сообщает генеральный директор АО «Апатит» Владимир Давыденко.

Ещё одно новшество — переход техники на газодизельный режим. Первые две машины с использованием сжиженного природного газа планируется запустить уже в 1 квартале 2020 года. Инфраструктура по приему сжиженного газа на кировской площадке существует, планируется её расширить и распространить опыт применения альтернативного топлива на все самосвалы. Это позволит снизить затраты на топливо, и в целом себестоимость открытых горных работ.

В соглашении также прописано, что белорусы обязуются установить в Кировске и Апатитах две современные детские площадки.

Для заключения соглашения в Кировск приехала делегация во главе с генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» Петром Пархомчиком. Гости побывали на Восточном руднике, где ознакомились с условиями, в которых эксплуатируются самосвалы, стали свидетелями массового взрыва в Коашвинском карьере, посетили другие производственные площадки горно-обогатительного комплекса.

«Нам очень приятно, что в упорной борьбе с основными конкурентами — американцами, японцами — мы победили в этом тендере, — говорит Петр Пархомчик. — При этом идёт обсуждение, что самосвалы в последующем должны быть доработаны и приобретут новые технические характеристики. Дополнительно установленное уникальное оборудование позволит управлять техникой на большом расстоянии. Это — роботизация, это процессы, в которых сейчас многие мировые компании делают первые шаги. И «БЕЛАЗ» заинтересован в создании здесь, в Хибинах, небольшого испытательного полигона, чтобы развивать эти технологии».

«В дальнейшем мы планируем роботизировать карьерные автосамосвалы, чтобы создать здесь в Хибинах цифровой рудник, — рудник будущего, — уточняет Владимир Давыденко. — Экспериментальную площадку по роботизированной работе карьерной техники в беспилотном режиме планируется создать в Ньрпахкском карьере Восточного рудника».

Также глава холдинга «БЕЛАЗ» вручил руководству АО «Апатит» благодарственные письма от Правительства Республики Беларусь, в тексте которых говорится: «Сегодня ФосАгро — одна из лидирующих, динамично развивающихся компаний на рынке, АО «Апатит», несомненно, является ее сердцем. Мы с удовлетворением отмечаем, что техника «БЕЛАЗ», в которую вложен труд и профессионализм белорусских специалистов, позволяет обеспечить надежность и беспрерывность производственного процесса на вашем предприятии».

Первые машины в рамках нового договора будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

Партнёрство «БЕЛАЗа» и «Апатита» зародилось в 60-е годы, когда на АО «Апатит» начали развиваться открытые горные работы. Переломный момент во взаимоотношениях произошёл в 2014—2015 гг., когда было принято решение о сотрудничестве в полном цикле, включающем поставку самосвалов, доработку технических узлов в соответствии с потребностями и условиями эксплуатации в КФ АО «Апатит», сервисное обслуживание, ремонт. В результате средний коэффициент технической готовности машин на предприятии достигает 85−90%, что выше среднего по отрасли.

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