Рязань, , 17:15 — REGNUM В Рязани 11 сентября открыли технопарк инновационного научно-технологического центра и пространства коллективной работы «Точка кипения». Здесь для командной деятельности объединятся лучшие представители образования, науки, бизнеса, профессиональных сообществ. Почётные гости мероприятия нажали символическую кнопку запуска, сообщили 11 сентября в пресс-службе правительства региона.

Открытие технопарка инновационного научно-технологического центра и пространства коллективной работы «Точка кипения» Пресс-служба правительства Рязанской области

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, новый формат позволит собрать передовой опыт, тиражировать лучшие практики и обеспечить комфортные условия для продуктивной работы специалистов. «Точка кипения» поможет развитию цифровой экономики региона, будет реализовывать перспективные предложения рязанских предприятий, внедрять инновационные продукты. Разработки, созданные здесь, должны стать реальными коммерческими проектами.

В рамках церемонии открытия состоялось подписание соглашения о поддержке и развитии пространства «Точка кипения — Рязань» между АО «Корпорация развития Рязанской области» и АНО «Платформа Национальная технологическая инициатива», которую курирует специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.