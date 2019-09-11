Ульяновск, , 17:09 — REGNUM Ульяновская область заняла первое место среди регионов Приволжского федерального округа и вошла в топ-10 лучших субъектов России в национальном экологическом рейтинге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Опубликованы результаты национального экологического рейтинга регионов России по итогам лета 2019 года. По результатам сезона Ульяновская область улучшила свои позиции, став лидером среди регионов Поволжья. Кроме того, регион вошёл в десятку лучших по всей России, заняв девятое место. В регионе отмечают, что лидерство в рейтинге достигнуто благодаря успешной реализации мероприятий национального проекта «Экология», участие в котором проходит под личным контролем губернатора Сергея Морозова.

Говоря об основных мероприятиях, министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрий Федоров отмечает, что идёт постановка на кадастровый учёт особо охраняемых природных территорий, проводятся работы по очистке русла рек и сохранению лесов, ведётся построение комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

По словам министра, в настоящее время регион перевыполняет плановые показатели национального проекта «Экология»: 48% отходов вовлекается в обработку. Кроме того, региональным оператором первой зоны реализуется система биокомпостирования, которая позволит снизить объём захораниваемых отходов, а из мусора получается технический грунт.

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Напомним, национальный экологический рейтинг рассчитывается четыре раза в год с 2008 года, его авторами являются общественная организация «Зелёный патруль» и союз «Национальный экологический корпус». Рейтинг формируется на основе природоохранного индекса (атмосфера, водные и земельные ресурсы, биоресурсы и биоразнообразие), промышленно-экологического (продукция и услуги, наука и технологии, ответственность бизнеса, ТКО и промышленные отходы, промышленная среда) и социального-экологического (среда обитания, информационно-психологический климат, образование и культура, гражданское общество, власть и закон) индексов.