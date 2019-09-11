Ульяновск, , 16:54 — REGNUM Ульяновская область вошла в число регионов с высоким качеством управления финансами. Соответствующий рейтинг подготовило Министерство финансов РФ по итогам 2018 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

При оценке управления региональными финансами учитываются качество планирования, исполнение бюджета, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, управление государственным долгом, выполнение майских президентских указов, уровень прозрачности и открытости бюджетных данных. Ульяновская область впервые за последние десять лет вошла в группу 24 субъектов с высоким уровнем управления региональными финансами по итогам прошлого года. Всего оценивалось 85 регионов по итогам 2018 года.

«Мы поставили перед собой амбициозные задачи, и результаты данного рейтинга показывают, что мы с ними успешно справляемся. Наша политика, прежде всего, направлена на увеличение доходной базы, повышение эффективности расходов и улучшение межбюджетных отношений», — сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, подчеркнув, что большая идёт в части сохранения сбалансированности и устойчивости региональной казны.

Данные направления являются приоритетными и при формировании проекта бюджета на 2020−2022 годы. Работа над документом в настоящее время завершается. Сергей Морозов отмечает, что приоритет при определении расходов отдан реализации национальных проектов. По словам губернатора, в ближайшие три года бюджет региона сохранит социальную направленность, включая дальнейшую реализацию указов президента, социальную поддержку населения в соответствии с ранее принятыми региональными законами, оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований.

При формировании документа учитывались основные направления бюджетной и налоговой политики, прогноз социально-экономического развития Ульяновской области на 2020−2022 годы, изменения налогового и бюджетного законодательства.

Министр финансов региона Екатерина Буцкая отметила, что почти 70% расходов занимают отрасли образования, здравоохранения, культуры и спорта. Также особое внимание уделено реальному сектору экономики. По её словам, до 1 октября проект закона планируется внести на рассмотрение в региональный парламент.