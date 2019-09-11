Калуга, , 17:33 — REGNUM С 1 сентября 2019 года минимальная заработная плата в Калужской области установлена в размере 11 тыс. 917 рублей, что на 637 рублей выше федерального МРОТ (11 тыс. 280 рублей). Об этом сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

На заседании комиссии состоялось подписание Соглашения о минимальной заработной плате в области, в соответствии с которым в регионе минимальная заработная плата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда».

Также был рассмотрен вопрос о состоянии задолженности по заработной плате. По итогам межведомственной работы отмечается положительная динамика по сравнению с началом 2019 года, размер задолженности по заработной плате уменьшился на 15 млн рублей. В частности, полностью погашена задолженность на пяти крупных предприятиях региона.

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